Alev alan otomobil tekstil atölyesine çarptı

İstanbul Maltepe'de park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil, bir anda hareket ederek kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi.

Alev alan otomobil tekstil atölyesine çarptı

DHA’nın haberine göre, yangın, saat 08.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak’ta meydana geldi. Kaya Ağdaş, 33 AIV 722 plakalı park halindeki aracına binerek çalıştırdı. O sırada otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi. Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüsüne yansıdı.

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