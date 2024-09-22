Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Yaşlı kadının aracın kaputunun üzerinde alevler içerisinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda, Pamukova ilçe girişinde meydana gelen kazada Salim Kaba (73) yönetimindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen bölgede oluşan araç kuyruğunda, 03 BB 288 plakalı araca arkadan çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle 03 BB 288 plakalı araç da önündeki 06 DBG 559 plakalı araca çarparken, Salim Kaba'nın aracı alev aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Salim Kaba kurtarılırken, kaputun üzerine savrulan Saadet Kaba (68) ise yanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin cep telefonu görüntülerinde, Saadet Kaba’nın alevler içinde kaldığı anlar ve çevredeki kişilerin yaşadığı panik anları kaydedildi. Bir kişinin, "Ah Salim ağabeyim, Saadet yengem" diyerek üzüntüsünü dile getirdiği de duyuldu.