Alevler ahşap evi yuttu! Ormana sirayet etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Safranbolu’da ahşap evde çıkan yangın ormana sıçradı, ev kül oldu. Ekipler yangını kontrol altına alırken, alevlerin yükseldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ahşap bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Safranbolu'ya bağlı Tayyip köyünde Huriye Dursun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıkmış ve ormanlık alana yayılmıştı.

Ekiplerin hızla müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev tamamen yandı. Evin alevlere teslim olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerinde, ahşap yapının çatı kısmından dumanların yükseldiği, yardıma gelen bir kişinin pencerelere merdiven dayayarak evin içini kontrol ettiği anlar yer aldı.

Alevler ahşap evi yuttu! Ormana sirayet etti

Alevler ahşap evi yuttu! Ormana sirayet etti

Son Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme
Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı
Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı teklifi!
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı teklifi!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Galatasaray'dan karaborsa açıklaması: Polise teşekkür
Galatasaray'dan karaborsa açıklaması: Polise teşekkür