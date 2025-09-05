Alevler otobüsü yuttu: 34 yolcu son anda kurtuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Şoförün otobüsü alevler sarmadan hemen önce 34 yolcuyu tahliye ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Şırnak'a giden Ç.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Tem otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük Mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Şoför, durumu fark ederek otobüsü güvenli şeride çekip 34 yolcusunu tahliye edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.