Alevler otobüsü yuttu: 34 yolcu son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde, İstanbul’dan Şırnak’a giden yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Şoför Ç.K., otobüsün motor kısmında başlayan yangını fark ederek aracı güvenli şeride çekti ve 34 yolcuyu tahliye etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Şoförün otobüsü alevler sarmadan hemen önce 34 yolcuyu tahliye ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Şırnak'a giden Ç.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Tem otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük Mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Şoför, durumu fark ederek otobüsü güvenli şeride çekip 34 yolcusunu tahliye edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alevler otobüsü yuttu: 34 yolcu son anda kurtuldu

Alevler otobüsü yuttu: 34 yolcu son anda kurtuldu

Alevler otobüsü yuttu: 34 yolcu son anda kurtuldu

Son Haberler
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor