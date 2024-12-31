Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kırıkkale'de bir evin müştemilatında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar güvercinleri son anda telef olmaktan kurtardı.

Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1192. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. isimli vatandaşa ait müştemilatta, kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler, kısa sürede müştemilatın çevresini sardı.

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Yangın sırasında bitişiğinde bulunan kümesteki güvercinler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Polis ekipleri, yangının çıktığı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu müştemilatta polis ekipleri inceleme başlattı.

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

Alevlerin arasına daldılar güvercinleri kurtardılar

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