Alevlerin ortasında kalan kaplumbağaya ekiplerden yardım eli

Ekipler, hayvanı soğuk suyla serinletip güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına geri bıraktı. Bu olay, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, anız yangınlarının tehlikeleri konusunda yaptığı uyarıları gündeme getirdi.

Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde güçlendirilen itfaiye teşkilatı, yangınlarla mücadelede etkinliğini artırmış durumda. 17 istasyon, 57 araç ve 308 personelle donatılan ekip, yangınlar ve doğal afetlerin yanı sıra tehlikede olan canlıları kurtarma görevini de üstleniyor.

Eskişehir Bağları'ndaki yangın ihbarı üzerine hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın bölgesinde kalan kaplumbağayı kurtararak hayvanseverlerin takdirini kazandı.

Başkan Büyükkılıç, çiftçilere ve vatandaşlara, özellikle hasat sonrası anız yakmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Anız yangınlarının büyük felaketlere yol açabileceğini ve çevresel zararların yanı sıra diğer canlılara da zarar verebileceğini vurguladı.

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlayıp Mardin'in Mazıdağı ilçesine yayılan ve can kayıplarına yol açan yangın nedeniyle taziye dileklerini iletti ve yangınların önlenmesi için toplumsal bilincin artırılmasının önemini vurguladı.