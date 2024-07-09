Alex de Souza Brezilyalı yıldızını kaptı

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor, kadrosunu güçlendirme hamleleri yapmaya devam ediyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, West Ham United’ın U-21 takımında forma giyen Brezilyalı stoper Luizao ile anlaşma sağladı. Teknik direktör Alex de Souza, eski öğrencisi Luizao’yu Akdeniz ekibine transfer etti.

Antalyaspor, 22 yaşındaki Brezilyalı stoper ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Luizao bu gece Türkiye’ye gelecek.

Brezilyalı teknik adam Alex de Souza’nın daha önce görev yaptığı Sao Paulo’nun genç takımında yer alan stoper, Ocak 2023’te İngiliz ekibi West Ham’ın genç takımına transfer olmuştu.