Alex de Souza dört köşe oldu

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın transfer yapılmaması halinde ayrılacağı belirtiliyordu.

Alex de Souza'yı sevindiren haber geldi.

Brezilyalı teknik adamın özellikle istediği Brezilyalı stoper, Antalyaspor'a imza attı.

Thalisson Kelven da Silva'yı Antalyaspor'a 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Thalisson, "Türkiye'de ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu son olarak Universitatea Cluj takımında forma giyiyordu.