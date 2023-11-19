Alex Ferguson 2 dakika 6 saniyede 1 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson'un Spirit Dancer isimli atı Bahreyn'deki 1 milyon dolar ödüllü yarışı kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Alex Ferguson 2 dakika 6 saniyede 1 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü teknik adam Bahreyn’de yapılan Bahreyn International Trophy’i Spirit Dancer isimli atıyla Godolphin ve Shadwell ekürilerinin önünde kazanarak tarihe geçti.

1b4d5b37-5678-4a44-89b8-ff7ad5001d7a-770x513.jpeg

Yarış sonrası Sir Alex Ferguson'un sevinci kameralara yansıdı.

f-j1x7kwgaamyo4.jpg

81 yaşındaki efsane teknik adam atlara ve at yarışlarına olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

952e815a2934-spirit-dancer.jpg

Yarış için Bahreyn’e gelen Ferguson verdiği röportajda atının kazancağına inandığını söylemişti.

2 DAKİKA 6 SANİYEDE YARIŞI BİTİRDİ

ekran-goruntusu-2023-11-19-133159.png

İŞTE O YARIŞ:

İSTANBUL’DA SONUNCU OLMUŞTU

Veliefendi Hipodrumu'nda 2017 yılında gerçekleştirilen ve iki gün süren Longines Uluslarası Yarış Festivali'nde, aralarında Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un "Chess Move" isimli safkanın da olduğu milyon dolarlık atlar katılmıştı.

59ace09b61361f0aac210993.webp

Organizasyonun ikinci gününde Malazgirt, Boğaziçi, Topkapı ve Trakya koşuları gerçekleştirildi.

Toplam 1 milyon 923 bin 125 euro ikramiyenin dağıtıldığı organizasyonda, Excel Racing'in sahibi olduğu "Another Batt"in birinciliği elde ettiği Trakya Koşusu'nda Sir Aleks Ferguson'un sahibi olduğu "Chess Move" isimli safkanı sonuncu sırada yer aldı.

İlgili Haberler
Ferguson ve Wenger'den tarihi adım
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Edin Dzeko: Negatif şeyler yaratmaya çalışıyorlar Spor
Edin Dzeko: Negatif şeyler yaratmaya çalışıyorlar
Zonguldak’ta metrelerce yükselen dalgalar gemiyi ortadan ikiye böldü Gündem
Zonguldak’ta metrelerce yükselen dalgalar gemiyi ortadan ikiye böldü
Elazığ'da kasalı aracın arkasına asılan çocuk tehlikeye davetiye çıkardı Gündem
Elazığ'da kasalı aracın arkasına asılan çocuk tehlikeye davetiye çıkardı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişi serbest bırakıldı Gündem
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişi serbest bırakıldı
Beşiktaş Süleyman Seba'nın anısına sahaya çıkıyor. Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor
Beşiktaş Süleyman Seba'nın anısına sahaya çıkıyor. Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arı sütü nedir nasıl tüketilir? Arı sütü faydaları neler? Sağlık
Arı sütü nedir nasıl tüketilir? Arı sütü faydaları neler?
Bunu yapmayanların emeklilik hakkı iptal olacak Ekonomi
Bunu yapmayanların emeklilik hakkı iptal olacak