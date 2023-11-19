Alex Ferguson 2 dakika 6 saniyede 1 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü teknik adam Bahreyn’de yapılan Bahreyn International Trophy’i Spirit Dancer isimli atıyla Godolphin ve Shadwell ekürilerinin önünde kazanarak tarihe geçti.

Yarış sonrası Sir Alex Ferguson'un sevinci kameralara yansıdı.

81 yaşındaki efsane teknik adam atlara ve at yarışlarına olan ilgisiyle dikkat çekiyor.

Yarış için Bahreyn’e gelen Ferguson verdiği röportajda atının kazancağına inandığını söylemişti.

2 DAKİKA 6 SANİYEDE YARIŞI BİTİRDİ

İŞTE O YARIŞ:

İSTANBUL’DA SONUNCU OLMUŞTU

Veliefendi Hipodrumu'nda 2017 yılında gerçekleştirilen ve iki gün süren Longines Uluslarası Yarış Festivali'nde, aralarında Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un "Chess Move" isimli safkanın da olduğu milyon dolarlık atlar katılmıştı.

Organizasyonun ikinci gününde Malazgirt, Boğaziçi, Topkapı ve Trakya koşuları gerçekleştirildi.

Toplam 1 milyon 923 bin 125 euro ikramiyenin dağıtıldığı organizasyonda, Excel Racing'in sahibi olduğu "Another Batt"in birinciliği elde ettiği Trakya Koşusu'nda Sir Aleks Ferguson'un sahibi olduğu "Chess Move" isimli safkanı sonuncu sırada yer aldı.