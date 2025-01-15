Alex Jimenez, Real Madrid Yolunda

Real Madrid, 19 yaşındaki İspanyol oyuncu Alex Jimenez’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Genç yetenek, 2023 yılında Milan’a kiralık olarak gitmiş, ardından 2024’te 5 milyon euro karşılığında bonservisi alınmıştı. Ancak Madrid’in, 2024 yazında 9 milyon euroya veya 2026 yazında 12 milyon euroya aktif edebileceği bir geri satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle kulüp, Milan’da hem bek hem kanat oyuncusu olarak görev alan Jimenez’i yeniden değerlendirme fırsatı buluyor.

ANCELOTTİ’NİN ALTERNATİFLERİ

Carlo Ancelotti’nin ekibi, Dani Carvajal’ın sakatlığı nedeniyle savunmada doğan boşluğu doldurmak istiyor. Madrid, Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold’u kadrosuna katmak için yaz transfer dönemine odaklanmış durumda. İngiliz oyuncunun sözleşmesi yazın sona eriyor ve Real Madrid, bu transfer için ciddi bir hazırlık içinde. Ancak ara transfer döneminde acil bir çözüm olarak Jimenez’in kiralanması öne çıkıyor.

JİMENEZ'İN İSTATİSTİKLERİ

Madrid altyapısında 10 yıl geçiren Alex Jimenez, Milan’a transfer olduktan sonra İtalyan kulübünün hem Serie A maçlarında hem de genç takımı Futuro’da forma giydi. Genç yaşına rağmen sergilediği performans, Avrupa futbolundaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Özellikle 2024’te Hellas Verona karşısındaki etkileyici oyunuyla dikkat çekti.

Real Madrid, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ederken, uzun vadeli yatırımlarını da planlamayı sürdürüyor. Jimenez’in Milan’dan dönüşü, hem ekonomik hem de sportif açıdan kulüp için önemli bir adım olabilir.