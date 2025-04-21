Alexander-Arnold formayı astı

Liverpool’un yıldız futbolcusu Trent Alexander-Arnold’un, Leicester City deplasmanında attığı galibiyet golü sonrası formasını köşe bayrağına asarak kutlaması, sadece bir maçın ötesinde derin anlamlar taşıyan bir jest olarak kayıtlara geçti. King Power Stadyumu’nda çıplak vücuduyla kollarını açarak zaferini kutlayan Alexander-Arnold’un bu ikonik görüntüsü, Liverpool’un Premier League şampiyonluğu yolculuğunun simgesi haline geldi. Ancak bu kutlama, beraberinde büyük bir soruyu da getirdi: Bu, Liverpool formasıyla son anı mıydı?

SESSİZLİK VE İPUÇLARI

Alexander-Arnold, Leicester’a karşı attığı golle Liverpool kariyerindeki 350. maçını unutulmaz kıldı. Ancak Real Madrid ile adının sıkça anıldığı şu günlerde geleceği hâlâ netlik kazanmış değil. Yıldız oyuncu, “Sezon boyunca kendi durumum hakkında konuşmamaya karar verdim. Ama bugün gibi günler benim için hep özel olacak,” diyerek sözleşme konusuna açıklık getirmekten kaçındı.

Bu belirsizlik, Mohamed Salah ve Virgil van Dijk’ın yeni sözleşmelere imza atmasının ardından daha da dikkat çekici hale geldi. Alexander-Arnold’un sessizliği, kulüp ve taraftarlar arasında olası bir ayrılığın sinyali olarak yorumlanıyor.

ARNE SLOT: “SADECE GOLÜNÜ KONUŞALIM”

Liverpool teknik direktörü Arne Slot da bu konudaki soruları geçiştirdi: “Onunla ilgili konuşulacak en doğru şey attığı gol. Bu kulüp için yaptıkları saymakla bitmez. Gerçekten inanılmaz biri. Kritik anlarda fark yaratabiliyor, bu sadece en iyi oyuncuların sahip olduğu bir özellik.” Slot’un bu sözleri, oyuncusuna olan güveni ve takdirini ortaya koyarken, aynı zamanda konuyu saptırmaya çalıştığını da gösterdi.

BEŞ DAKİKADA DEĞİŞEN KADER

Maçın bitimine 19 dakika kala oyuna giren Alexander-Arnold, sadece beş dakika sonra muhteşem bir sol voleyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, profesyonel kariyerindeki 23. golüydü ve ilk kez sol ayağıyla skor üretmesi açısından da ayrı bir önem taşıdı. Leicester kalecisi Mads Hermansen’i mağlup eden bu gol, Leicester’ın küme düşmesini kesinleştirirken Liverpool’un zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

REAL MADRİD’İN GÖLGESİNDE KUTLAMA

İspanyol basınında Alexander-Arnold’un Real Madrid’e transferinin neredeyse kesinleştiği konuşuluyor. Ancak West Derby doğumlu oyuncunun Liverpool’dan ayrılmasının ne kadar zor olacağı da açık. Taraftarlarla yaşadığı samimi kutlama, olası bir ayrılığın duygusal ağırlığını gözler önüne serdi.

Alexander-Arnold’un gol sonrası formasını çıkararak taraftarlara koşması ve ardından formasını köşe bayrağına dikmesi, adeta futbolun duygularla harmanlandığı bir sahneye dönüştü. Takım arkadaşları tarafından taraftarların olduğu köşeye yönlendirilerek alkışlanan yıldız, o anlarda Liverpool’a olan bağlılığını adeta bir kez daha gösterdi.

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ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI KAPIDA

Liverpool, bu galibiyetle Premier League’de şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı. Gelecek pazar Anfield’da oynanacak Tottenham Hotspur maçı, üç puanla tamamlandığı takdirde kulübün 20. şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşma olacak. Ancak Arsenal’in çarşamba günü Crystal Palace’a karşı alacağı sonuca göre şampiyonluk daha erken ilan edilebilir.

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BİR EFSANENİN SON PERDESİ Mİ?

Alexander-Arnold’un bu maçtaki performansı ve kutlamaları, Liverpool’dan ayrılma sürecine dair yorumları daha da yoğunlaştırdı. Bazıları için bu bir vedaydı. Diğerleri içinse taraftarla kurduğu bağın onu takımda tutacağı bir umuttu. Gerçek cevabı yalnızca oyuncu, kulüp yönetimi ve Real Madrid biliyor.

Ancak ne olursa olsun, Trent Alexander-Arnold’un bu sezonki katkısı ve Leicester karşısındaki performansı, Liverpool tarihine altın harflerle kazındı. Eğer bu gerçekten bir veda ise, daha anlamlı ve unutulmaz bir veda düşünülemezdi.