Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Berkay'a zehir zemberek sözler! "Hak ettiğim gelirleri vermedi"

Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yeni şarkısını kendi yapım şirketinden çıkaracağını söyleyen Kalaycıoğlu "Çok ağzım yandı" diyerek daha önce birlikte iş yaptığı Berkay'a kızgınlığını dile getirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Berkay'a zehir zemberek sözler! "Hak ettiğim gelirleri vermedi"

Geçen günlerde Almanya'da klip çeken Aleyna Kalaycıoğlu, manken Kevin Njie ile senaryo gereği yakınlaştığı sahneler nedeniyle Almanlar tarafından topa tutulmuştu.

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Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu, Berlin'e yerleşmeyi düşündüğünü belirtmişti.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Son olarak Bebek'te görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu ünlü bir isimle düet yapacağını müjdeledi.

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Bir iki hafta sonra yeni şarkı çıkaracağını ve ünlü bir isimle birlikte düet yapacağını söyleyen şarkıcı "Detay vermeyeyim ama harika bir iş geliyor. Son okumalarını yapacağım" dedi.

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"ŞARKIMIN GELİRLERİNİ VERMEDİ"

Yeni şarkısını kendi yapım şirketinden çıkaracağını söyleyen Kalaycıoğlu, "Çok ağzım yandı, artık kendi işimi kendim yapacağım, Berkay'da da bayağı sıkıntılı şeyler yaşadım, şarkımın gelirlerini vermedi, kötü durumlar yaşadım, kendisiyle defalarca görüştüm, hakkettiğim gelirleri bana vermesi onu yoksul yapmayacaktı, ben de biraz daha emin adımlarla yürümek istiyorum artık" sözleriyle Berkay'a ateş püskürdü.

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