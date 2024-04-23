Alfalfa otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları

Son dönemlerde doğal ürünler ve bitkisel tedaviler giderek daha fazla ilgi görmekte. Ancak, bu tür ürünleri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanın önemi büyük.

Özellikle alfalfa otu, birçok rahatsızlığın tedavisinde yardımcı olduğu iddiasıyla dikkat çekiyor.

Asya kökenli olan alfalfa bitkisi, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddeleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip.

Faydaları arasında:

Kireçlenme ve eklem iltihabı gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi,

Kemik sağlığını destekleyerek sağlıklı kemik gelişimine katkıda bulunması,

İştah artırıcı ve besleyici özellikleriyle anemi, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve mesane problemlerine fayda sağlaması,

Böbrek taşlarının ve kumunun atılmasına, gut ve damla hastalığına karşı etkili olması,

Karaciğer, kan ve böbrekleri temizleyici etkisi,

Kabızlığı giderme ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olması yer alır.

Kullanım şekilleri:

Alfalfa genellikle tablet formunda satılır.

Toz haline getirilip tüketilebilir veya kaynatılarak içilebilir.