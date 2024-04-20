Şifa deposu otun bir tek ölüme çaresi yok. Profesör bitkinin faydalarını sıraladı

Organik yaşam tarzına yöneliş günümüzde artan bir trend. Bu doğrultuda, doğal tedavi yöntemlerine olan rağbet de artıyor.

Arapsaçı otu, şifalı bitkiler arasında öne çıkanlardan.

Prof. Dr. Hüseyin Okutan, bu otun harikulade yararları hakkında bilgi verdi.

Arapsaçı Otunun Sağlık Yararları:

Tradyonel tıpta uzun yıllardır değerlendirilen arapsaçı otu, B ve C vitaminleri açısından zengin içeriğiyle, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi minerallerle sağlığa katkıda bulunur.

Arapsaçı otunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri şöyle sıralanabilir:

Sindirim Sistemi Düzenleyici: Kabızlık önleyici ve gaz giderici özellikleriyle sindirim sistemini düzenler, mide asitlerini dengelemeye yardımcı olur.

Solunum Sistemi Rahatlatıcı: Öksürük ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları hafifletir, astım ve bronşit gibi durumlarda solunum yollarını açar.

Bağışıklık Sistemini Destekleyici: Vücut direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Antibiyotik Etki: Bakterilere karşı savaşta vücuda destek olur.

Böbrek Fonksiyonlarını İyileştirici: Böbrek sağlığını destekler.

Karaciğer Detoksu: Karaciğeri toksinlerden arındırır ve işlevlerini iyileştirir.

Eklem Ağrılarına İyi Gelir: Eklem ağrıları ve iltihaplarına karşı etkilidir.

Uyku Kalitesini Artırır: Uyku düzenini sağlar ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

Stres Azaltıcı: Sakinleştirici etkisiyle stresle mücadelede yardımcı olur.

Anne Sütünü Artırıcı: Emziren anneler için süt artırıcı etkisi vardır.

Arapsaçı Otunun Tüketim Yöntemleri:

Girit mutfağında kuzu etiyle pişirilen arapsaçı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise ot kavurmaları ve böreklerde kullanılır. Haşlanarak yapılan salatalar, sarmısaklı limon ve zeytinyağı sosuyla lezzetlendirilir. Balık ve et yemekleri, bakliyat yemekleri, spagetti ve salata sosları, patates salatası, buğulama balıklar ve mantar soslarında tercih edilir. Çerkez tavuğu, kuzu eti, ızgara balıklar, kabak yemekleri, bazı kekler ve konservelerde de kullanımı yaygındır.

Tohumlarından demlenen çay, mide ve bağırsak hastalıklarında tercih edilir. Gaz giderici, süt artırıcı, iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir. Ayrıca idrar ve balgam söktürücü olarak da kullanılır.