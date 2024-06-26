Keten tohumunun bilinmeyen faydaları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı

Keten tohumu, besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir ve yıllardır bilinçli beslenenler tarafından tercih edilmekte.

Lif, omega-3 yağ asitleri, lignanlar ve mineraller bakımından zengin olan keten tohumu, genel sağlığımız üzerinde birçok faydaya sahip olduğu bildirildi.

Ancak keten tohumunun bilinmeyen birçok faydası da bulunmakta.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında keten tohumunun bu bilinmeyen faydalarını inceleyecendi.

İşte detaylar...

1. Beyin Sağlığını Korur:

Araştırma: The Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma, keten tohumu tüketiminin hafıza ve bilişsel işlevleri geliştirmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Uzman Görüşü: Nörolog Dr. Ayşe Yılmaz, keten tohumundaki omega-3 yağ asitlerinin beyin hücrelerinin korunmasına ve yeni beyin hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunduğunu belirtmekte.

2. Depresyonla Mücadeleye Yardımcı Olur:

Araştırma: PLOS One dergisinde yayınlanan bir araştırma, keten tohumu tüketiminin depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Uzman Görüşü: Psikiyatrist Dr. Mehmet Demir, keten tohumundaki lignanların ruh halini iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler olduğunu ifade etmekte.

3. Kan Şekerini Düzenler:

Araştırma: Diabetes Care dergisinde yayınlanan bir araştırma, keten tohumu tüketiminin tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Uzman Görüşü: Diyetisyen Elif Doğan, keten tohumundaki liflerin kan şekerinin emilimini yavaşlattığını ve diyabet hastaları için faydalı olduğunu belirtmekte.

4. Cilt Sağlığını Korur:

Araştırma: Dermatology Research and Practice dergisinde yayınlanan bir araştırma, keten tohumu yağı tüketiminin cilt kuruluğunu ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

Uzman Görüşü: Dermatolog Dr. Aslıhan Güzel, keten tohumundaki omega-3 yağ asitlerinin cildin nemini korumaya ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etmekte.

5. Kilo Vermeye Yardımcı Olur:

Araştırma: Obesity dergisinde yayınlanan bir araştırma, keten tohumu tüketiminin kilo verme ve yağ yakımını artırmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

Uzman Görüşü: Beslenme Uzmanı Zeynep Özcan, keten tohumundaki liflerin tokluk hissini artırdığını ve daha az kalori almanızı sağlayabileceğini belirtmekte.

Keten tohumu her ne kadar birçok faydaya sahip olsa da, bazı kişilerde sindirim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, özellikle hassas bir sindirim sisteminiz varsa keten tohumunu kademeli olarak tüketmeye başlamanız ve herhangi bir yan etki yaşarsanız tüketimi bırakmanız önemli.

İŞTE DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR...

Keten tohumu, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle tanınan, besleyici bir süper gıda olmasıyla biliniyor.

Beslenme Uzmanı Ebru Çelik, keten tohumunun özellikle ALA (alfa-linolenik asit) bakımından zengin olduğunu ve bu sayede kalp sağlığını desteklediğini, inflamasyonu azalttığını ve hücresel işlevleri iyileştirdiğini belirtti.

Ayrıca, lif açısından zengin olması sindirim sistemini düzenler ve uzun süreli tokluk sağlar.

Keten tohumu, içerdiği omega-3 yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve diğer besin öğeleri sayesinde birçok sağlık yararına sahip olduğu biliniyor.

Son yapılan araştırmalar, düzenli keten tohumu tüketiminin yüksek tansiyonu düşürebileceğini ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Diyetisyenler, özellikle kalp sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitlerinin kolesterol düzeylerini dengeleme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Keten tohumunun diğer bir faydası da lignanlar içermesi olduğu bildirildi. Bu bileşikler, antioksidan özellikler gösterir ve vücuttaki östrojen seviyelerini dengeleyerek bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

Ayrıca, keten tohumu kan şekerini ve kolesterol seviyelerini iyileştirme potansiyeline sahiptir, bu da diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Keten tohumunun kullanımı için, her gün sabah ve akşam olmak üzere aç karnına birer tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ağızda çiğnenerek tüketilmesi ve ardından 1 bardak suyla mideye hızlı bir şekilde ulaşması sağlanması önerildi. Bu uygulama, keten tohumunun faydalarını maksimize etmeye yardımcı olabilir.