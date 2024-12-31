Alfred Hitchcock’un meşhur filmini anımsattı: Şehrin üstünü kara bulut gibi kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan’da kargalar vatandaşları canından bezdirdi. Kurulan ‘karga kovalama timi’ bile işe yaramadı. Akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce kargayla Erzincanlıların başı dertti.

Erzincan'da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce kargayla Erzincanlıların başı dertte.

Erzincan'ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.

Kargalar bir şehri istila etti: Denen birçok yöntem işe yaramadı

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Karga kovalama timi" kurarken tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmışlardı.

Kargalar bir şehri istila etti: Denen birçok yöntem işe yaramadı

Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.

Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, "2025 yılından beklentimiz Erzincan'ın karga sorununa çözüm bulunması" diye belirttiler.

Kargalar bir şehri istila etti: Denen birçok yöntem işe yaramadı

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