Ali Babacan bu şehirde 200 TL’lik banknotları yerlere saçtı! Gören herkes çok şaşırdı

DEVA Partisi'nin yerel seçim öncesinde Kırşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Yıldız için hazırladığı seçim broşürü çok konuşuldu.

200 TL görünümündeki broşür açıldığında "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ve "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" açıklamalar yer alıyordu.

İÇİNDE ALİ BABACAN MESAJI

İnternete düşen videoda açılan 200 TL görünümündeki broşürde "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ile "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtların yer aldığı görülüyor.