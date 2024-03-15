Ali Babacan bu şehirde 200 TL’lik banknotları yerlere saçtı! Gören herkes çok şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Babacan bu şehirde 200 TL’lik banknotları yerlere saçtı! Gören herkes çok şaşırdı
Kırşehir sokak ve caddelerinde 200 TL’lik banknotlar sık sık görülüyordu. Yerde 200 TL’lik banknotu bulan vatandaşlar ellerine aldıklarında ise büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Meğer 200 TL’lik banknotun içinden DEVA Partisi’nin seçim broşürü çıkıyordu.

DEVA Partisi'nin yerel seçim öncesinde Kırşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Yıldız için hazırladığı seçim broşürü çok konuşuldu.

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200 TL görünümündeki broşür açıldığında "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ve "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" açıklamalar yer alıyordu.

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İÇİNDE ALİ BABACAN MESAJI

İnternete düşen videoda açılan 200 TL görünümündeki broşürde "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ile "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtların yer aldığı görülüyor.

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