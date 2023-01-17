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Babacan Davos'ta: 10 ayrı oturuma katılacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Davos’ta katılacağı toplantılarda Avrupa’nın enerji sorununun çözümleri, küresel jeopolitik gelişmeler, demokrasinin geleceği, para politikalarının sıkıştırılması ile dijital para düzenleme ve denetlemeleri ele alınacak.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:02
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Ali Babacan Davos'ta: 10 ayrı oturuma katılacak

Babacan Davos'ta: 10 ayrı oturuma katılacak
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Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelen davet üzerine İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’ne giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın burada katılacağı toplantılar belli oldu.

Babacan, dünyada önde gelen siyasetçileri, iş dünyasının, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun temsilcilerini buluşturan Davos Zirvesi’nde on ayrı oturuma katılacak.



Babacan’ın Davos’ta katılacağı toplantılarda ekonomi, enerji, teknoloji ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren şu başlıklar konuşulacak:

1) Dünyadaki yeni jeopolitik dönem için hazırlık
2) Batı Balkanlar için diplomasi diyalogu
3) Enerji sektöründe yeni gerçek
4) Para politikalarının sıkıştırılmasının gelişmiş ülkelere etkileri
5) Dijital para konusunda düzenleme ve denetleme 
6) Demokrasinin geleceği
7) Dezenformasyon tehlikesi
8) Mesleklerin geleceği
9) Zor zamanlarda bankacılık
10 )Avrupa’nın enerji sorunu ve çözümler

TÜRKİYE’DEN DAVET EDİLEN TEK SİYASETÇİ BABACAN
Pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından toplanan Davos Zirvesi’ne Türkiye’deki siyasetçilerden sadece DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan davet edildi.

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