Babacan Davos'ta: 10 ayrı oturuma katılacak

Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelen davet üzerine İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’ne giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın burada katılacağı toplantılar belli oldu.



Babacan, dünyada önde gelen siyasetçileri, iş dünyasının, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun temsilcilerini buluşturan Davos Zirvesi’nde on ayrı oturuma katılacak.







Babacan’ın Davos’ta katılacağı toplantılarda ekonomi, enerji, teknoloji ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren şu başlıklar konuşulacak:

1) Dünyadaki yeni jeopolitik dönem için hazırlık

2) Batı Balkanlar için diplomasi diyalogu

3) Enerji sektöründe yeni gerçek

4) Para politikalarının sıkıştırılmasının gelişmiş ülkelere etkileri

5) Dijital para konusunda düzenleme ve denetleme

6) Demokrasinin geleceği

7) Dezenformasyon tehlikesi

8) Mesleklerin geleceği

9) Zor zamanlarda bankacılık

10 )Avrupa’nın enerji sorunu ve çözümler

TÜRKİYE’DEN DAVET EDİLEN TEK SİYASETÇİ BABACAN

Pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından toplanan Davos Zirvesi’ne Türkiye’deki siyasetçilerden sadece DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan davet edildi.