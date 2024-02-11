Ali Babacan Davut Güloğlu'nu tanımadı: Yeniden Refah’ın Düzce adayı olmuştu

Düzce’de dün; DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin ortak belediye başkan adayı Murat Caymaz için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantı için kente giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti binasındaki programın ardından cuma namazı için Merkez Büyük Camisi'ne giderek, namaz öncesinde cami avlusunda bulunan yurttaşlarla sohbet etti.

Babacan burada yanına gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'yla da konuştu.

Ancak Babacan, Güloğlu'nun şarkıcı olduğunu hatırlayamadı.

Düzce'nin 20 yıldır unutulduğunu söyleyen Güloğlu, "İnşallah buradaki hizmetleri çoğaltırız. Allah'ın izniyle güzel, kalkınmış bir Düzce... Allah nasip ederse kapıları sökülmüş bir belediye, kapıları söküp dışarı koyacağız. Artık makam, mevki yok herkes aynı. Sadece hizmet olacak içeride." diye konuştu.

Güloğlu, Babacan'ın, "Murat Bey'le tanışıyor musunuz?" sorusuna, "Evet, hayırlı olsun." yanıtını verdikten ve iki aday tokalaştı.

Güloğlu, "Ben de MKYK üyesiyim ve Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler ve çalışıyoruz bir sanatçı olarak." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın "Sanatçı olarak derken?" sorusu üzerine kendini tekrar tanıtan Güloğlu, adını soyadını da yeniden söyledi.

Babacan'ın karşılığı ise şaşırarak, "Ya ben de diyorum nereden tanıyorum. Ya bir aşinalık var da nereden diyorum." oldu.