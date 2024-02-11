Ali Babacan Davut Güloğlu'nu tanımadı: Yeniden Refah’ın Düzce adayı olmuştu

Kaynak: Öncü Radyo TV
Ali Babacan Davut Güloğlu'nu tanımadı: Yeniden Refah’ın Düzce adayı olmuştu
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi'nin Düzce adayı Davut Güloğlu'yla sohbet etti. Sohbette Güloğlu'nun şarkıcı olduğunu hatırlamayan Babacan, daha sonra, "Ya ben de diyorum nereden tanıyorum" dedi.

Düzce’de dün; DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin ortak belediye başkan adayı Murat Caymaz için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantı için kente giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti binasındaki programın ardından cuma namazı için Merkez Büyük Camisi'ne giderek, namaz öncesinde cami avlusunda bulunan yurttaşlarla sohbet etti.

Babacan burada yanına gelen Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu'yla da konuştu.

Ancak Babacan, Güloğlu'nun şarkıcı olduğunu hatırlayamadı.

Düzce'nin 20 yıldır unutulduğunu söyleyen Güloğlu, "İnşallah buradaki hizmetleri çoğaltırız. Allah'ın izniyle güzel, kalkınmış bir Düzce... Allah nasip ederse kapıları sökülmüş bir belediye, kapıları söküp dışarı koyacağız. Artık makam, mevki yok herkes aynı. Sadece hizmet olacak içeride." diye konuştu.

Güloğlu, Babacan'ın, "Murat Bey'le tanışıyor musunuz?" sorusuna, "Evet, hayırlı olsun." yanıtını verdikten ve iki aday tokalaştı.

Güloğlu, "Ben de MKYK üyesiyim ve Fatih Erbakan'ın danışmanıyım. Burada da görev verdiler ve çalışıyoruz bir sanatçı olarak." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın "Sanatçı olarak derken?" sorusu üzerine kendini tekrar tanıtan Güloğlu, adını soyadını da yeniden söyledi.

Babacan'ın karşılığı ise şaşırarak, "Ya ben de diyorum nereden tanıyorum. Ya bir aşinalık var da nereden diyorum." oldu.

Son Haberler
Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar Spor
Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar
Bayer Münih fark yedi. Şaşırtan Sacha Boey kararı Spor
Bayer Münih fark yedi. Şaşırtan Sacha Boey kararı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem Gündem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Inter Roma'yı Roma'da darmaduman etti Spor
Inter Roma'yı Roma'da darmaduman etti
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi. PSG bir açıldı tam açıldı Spor
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi. PSG bir açıldı tam açıldı
İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama Dünya
İngiltere Kralı 3. Charles'tan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama