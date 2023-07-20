Ali Babacan eski defterleri açtı: Anlamadı, anlamıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 15’den yüzde 17,5’e yükseltmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden önceki sözlerini hatırlattı.

KAYNAK: ANKA
Ali Babacan eski defterleri açtı: Anlamadı, anlamıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'a çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” dediği, 21 Nisan 2023 tarihli videosunu paylaşan Babacan, videoya şu notu düştü:

“Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce “faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir” diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası’ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek.”

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