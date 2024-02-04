Ali Babacan'dan taziye mesajı

Mehmet Akif Erdem
Ali Babacan'dan taziye mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gaziantep’te kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayımladı.

Gaziantep’te gece saatlerinde Hatay’dan havalanan polis helikopteri, Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğradı. Kartal Köyü mevkisiinde düüşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken 1 teknisyende yaralandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taziye mesajını yayımladı.

Ali Babacan taziye mesajında, “Gaziantep’te polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan iki pilotumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Kazada yaralanan polisimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.” İfadelerini kullandı.

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