Gaziantep’te polis helikopteri düştü: 2 polis şehit oldu

Kaynak: DHA / İHA
Gaziantep’te polis helikopteri düştü: 2 polis şehit oldu
Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Kartal Mahallesi’nde kaza kırıma uğrayan polis helikopterindeki 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter Hatay Havalimanı’ndan havalandı.

Polis helikopteri, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.

Son olarak saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nin iletişim kurabildiği helikopterde bulunanlar için kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.

Yaralı teknisyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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