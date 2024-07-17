Ali Babacan'dan teklif gelirse AKP'ye katılır mısınız sorusuna flaş yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Babacan gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

Babacan “Teklif gelirse AKP'ye katılır mısınız” sorusuna verdiği cevapla siyaset gündemini salladı.

Ali Babacan soruya “Eğer böyle bir davet teklifi gelir ise diyalog ilkemiz çerçevesinde bunu geri çevirmeyiz” yanıtını verdi.

"EĞER TEKLİF GELİRSE..."

DEVA Partisi lideri konuşmasında “Biliyorsunuz ben AKP'nin kurucularındanım. Çok da emeğim var. Ayrılmamızın kök sebepleri orada durduğu sürece tekrar bir birliktelik söz konusu olmaz.

Bugüne kadar bize böyle bir davet, teklif gelmedi. Eğer böyle bir davet teklifi gelir ise diyalog ilkemiz çerçevesinde bunu geri çevirmeyiz.” İfadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR TEKLİF GELMEDİ"

Ayrıca Babacan’ın “Bayramlaşmalarda dahi bayramlaşma programımıza olumlu yanıt vermeyen bir iktidar cenahı söz konusu. Kurulduktan sonra herhalde 8 tane bayram geçirdik. Bugüne kadar bize böyle bir davet, teklif gelmedi.” dediği ileri sürüldü.

MUHARREM İNCE’NİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan konuyla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sözleri tekrar akıllara gelerek haklı çıktığı iddia edildi.

Muharrem İnce 6’lı Masayı ve Millet İttifakı’nın eleştirirken, “Bunlarla istifa falan olmaz. Bunlar geldikleri yere geri dönerler” demişti.