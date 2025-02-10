Ali Ece Galatasaray'ın yeni transferine bayıldı

Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Polonyalı futbolcu, kendisini sarı - kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Spor yazarı Ali Ece Frankowski'nin işini iyi yaptığını ve bu tür oyunculara bayıldığını söyledi. Ece "Frankowski'nin sakatlandığını hiç görmedim. İşten eve, evden işe giden bir oyuncu profilinde. Lewandowski gibi her hafta golünü atar. Polonyalıların böyle bir soğukluğu var. Ben böyle oyunculara bayılıyorum." ifadelerini kullandı.