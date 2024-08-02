Ali Erbaş Ayasofya'daki Cuma hutbesine kılıçla çıktı. Neler oluyor savaş çağrısı mı yapıyor?

Tahran’da uğradığı suikastla öldürülen Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ayasofya’da Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesi Cuma hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere kılıçla çıktı. Erbaş’ın hutbe sırasında elinde kılıç bulunması tepki çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Neler oluyor, savaş çağrısı mı yapıyor?” şeklinde yorumlar yer aldı.

Erbaş, Cuma hutbesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zulüm ve haksızlık ebedi değildir. Mutlaka yenileceklerdir, mutlaka mağlup olacaklardır. Zulmün ve kötülüğün karşısında durmak en temel sorumluluktur. Bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine bağlıdır. Ey Müslümanlar ey İslam alemi sizlere sesleniyorum; Artık toparlanalım. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ey Müslümanlar, ey İslam alemi gelin fitneden kurtulalım. Birbirimizle kavga ederek bölünüp parçalanmayalım, gücümüzün farkına varalım"

DAHA ÖNCE DE ELİNDE KILIÇLA HUTBE OKUMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha önce de birkaç kez elinde kılıçla hutbe okumuştu.

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından elinde kılıçla hutbe okuyan Erbaş, “Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır” ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş, “Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum” demişti.

NAMAZ SONRASI ERBAŞ DUA OKURKEN CAMİ BOŞ KALDI

Ayasofya’da Cuma namazı sonrası Tahran’da öldürülen Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası çekilen bir görüntü dikkat çekti. Görüntüde Erbaş’ın namaz sonrası dua okuduğu sırada caminin boş kaldığı görüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.