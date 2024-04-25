Ali Erbaş’ın Arapça’dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı

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Ali Erbaş’ın Arapça’dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı
Arapça soruya Türkçe tercüme isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Fransızca da bilmediği ortaya çıktı. Diyanetin sitesinde ise, Erbaş’ın iyi derecede Fransızca ve Arapça bildiği ifade ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretine eşlik etti. Ziyarette Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu anlayamadı ve Türkçe tercüme istedi.

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken Erbaş’ın Fransızca da bilmediği ortaya çıktı. Erbaş’ın 2023 yılının Ramazan ayında Strazburg Yunus Emre Camii'nde verdiği Fransızca hutbenin görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Görüntülerde Erbaş, eline yazdığı Fransızca hutbeyi okuyamazken görülüyor. Erbaş daha önce de İngilizce hutbeyi eline bakarak okumaya çalışmış ancak kekelemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ise Erbaş’ın iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği ifade ediliyor.

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"İYİ DERECEDE ARAPÇA VE FRANSIZCA BİLMEKTEDİR"

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