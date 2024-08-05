Ali Erbaş'ın arkadaşını hacca götürüp 150 bin TL harcırah ödediği ortaya çıktı

Yaptığı lüks harcamalarla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son olarak “eşi Seher Erbaş’ı 5 kez kurasız hacca gönderdiği” iddiasıyla gündeme gelmişti.

Öte yandan Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile kızı, damadı, torunu ve yakınları için özel umre seyahati düzenlendiği de iddia edilmişti. Ayrıca makam aracı olarak kullandığı ve tepkiler üzerine iade ettiği Audi A8'in, Erbaş'ın kullanım süresi boyunca park edildiği garajdan sadece 150 metre ilerideki bir depoya taşındığı da ortaya çıkmıştı.

OKUL ARKADAŞINA HAC KIYAĞI

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Tüm bunların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde başka bir ilkin yaşandığı da öğrenildi. Hacca gidenlerin dini sorularını yanıtlamak üzere oluşturulan Fetva ve İrşad ekibinde, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmayan bir ismin yer aldığı ve bu kişinin Erbaş'ın lise ve üniversiteden arkadaşı olan Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı olduğu iddia edildi.

Toplam 150 bin personeli, 81 il müftüsü ve 922 ilçe müftüsü bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kalaycı’yı Fetva ve İrşad ekibine dahil etmesi kurum içinde rahatsızlık yarattığı da ortaya çıktı.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yakup Kalaycı “Fetva ve İrşad Ekip Üyesi” olarak görevlendirildi ve Ali Erbaş’ın da içinde bulunduğu kafileyle Mekke’ye gitti. Ayrıca, Kalaycı’ya Hac Mevzuatı’nda belirlenen günlük harcırahın yüzde 60'ının ödendiği iddia edildi.

Diyanette çalışan bir kurum personeli ise Hac kafilesinde görevli olarak yer alan Diyanet personeline günlük 617 riyal ödeme yapıldığını, dışarıdan görevlendirme halinde ise harcırahın yüzde 60’ının ödendiğini, Kalaycı’ya günlük 3 bin 250 TL ödeme yapıldığını savundu.