Ali Erbaş’tan tepki çeken evlilik çağrısı: 30 yaşını beklemeyin evlenin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'nin Akçakoca ilçesin Akçakoca Merkez Camisinde kılınan cuma namazı öncesi hutbede konuştu.

"GENÇLERİMİZİ EVLİLİĞE TEŞVİK EDELİM"

Evlilik yaşı konusunda da uyarılarda bulunan Erbaş, "Kızlarımızı ve oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere, 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım" dedi.

Erbaş, aile başına düşen çocuk sayısının azalmasına da dikkat çekerek, gençleri evliliğe yönlendirme çağrısında bulundu.

Erbaş şunları söyledi:

"Allah'ın koyduğu ölçülere, bizi yaratanın koyduğu ilkelere uymak zorunluluğumuz var. Bu kadar tabii bir şey ki anlatmak bile fazladan, gereksiz. Her insanın beden mahremiyeti vardır. Yüce dinimiz İslam, bu mahremiyetin zarar görmemesi için bedenimizin örtülmesi gereken yerlerini örtmemizi, başkalarına teşhir etmememizi emretmiştir. Kadınlar için yabancı erkeklerin yanında ve evlerinin dışına çıkarken örtülmesi gereken yerlerinin örtülmesi, İslam'a göre bunları hepimiz bunları küçük yaşlarda öğrenmişizdir. Kadınlarda yüz, eller ve ayaklar hariç vücudun kapatılması demektir”

AŞURE İKRAM ETTİ

Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, cami cemaatine aşure ikramında bulundu. Etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.