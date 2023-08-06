Ali Gültiken'den flaş Icardi ve Aboubakar iddiası

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Ali Gültiken, Süper Lig'de yapılan transferleri değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Gültiken, Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın sorularını cevaplarken, "4 büyük takımı bir kenara koyarsak Başakşehir ve Adana Demirspor yine şampiyonluk yarışının içinde olur mu? Adana Demirspor ligde çok önemli bir başarı yakaladı. Yarışa büyük de renk katıyor. Adana deplasmanı artık her takım için zorluk derecesi en üst seviyeye yazılanlardan biri oldu. Aynı sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, önemli bir istikrara sahip ve hedefleri de hiç değişmiyor. Yine ilk 5'in içinde olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de görev alan teknik adamlarla ilgili soruya da Gültiken şu cevabı verdi:

"Şu anda görevde olanlar içinde Okan Buruk ve Şenol Güneş, şampiyon teknik adamlar olduğu için biraz daha önde duruyor. Okan Buruk geçen sezon 'Bir teknik adam takımını hafta hafta doğru bir şekilde nasıl yönetirse başarılı olur'un en net örneğini verdi. Kendi ana oyun planının yanında rakiplere karşı uyguladığı özel taktiklerle de her maçı doğru yönetebilmeyi başardı.

Şenol hoca da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'a muazzam bir süreç yaşattı. Şenol hocanın kariyerine baktığımızda bütün sezon boyunca krize girmeden görev yaptığı takımları yönettiğini görüyoruz. Ekibini her zaman yarışın içinde tutabilmeyi başarıyor. Bu da çok önemli bir özellik.

İsmail Kartal yapılan transferlerle çok önemli bir kadroya sahip oldu. Geçmiş iki dönemde görevinde şampiyon olamasa da takımını zirveye oynattı. Ama kendisi çok net biliyor ki bu sezon üzerinde çok daha büyük bir baskı var. Şampiyonluk dışındaki hiçbir derece kabul görmeyecektir. Bu da onun bütün sezonu herkesten daha dikkatli yönetmesini gerektirecek bir durum.

Trabzonspor'da Bjelica, geçen sezonun sonuna doğru geldiği için oyuncuları yakından tanıma fırsatı buldu. Bunun yanında yeni takımı inşa sürecinde önemli bir avantaj yakaladı. Ama her teknik adam için olduğu gibi onun için de aynı şeyler geçerli. İki sezon önce şampiyon olmuş bir takımın aynı hedeflerle yola çıktığı bir sezona başlayacak. Trabzon bu baskıyı yaşatan bir şehir. En önemlisi takımını yarışta tutması olacak"

Gültiken, şöyle devam etti:

"Ligimiz açısından en önemli transfer yine Icardi diyebiliriz. Çünkü kiralıktan sonra tekrar bonservisiyle alınması G.Saray'a önemli bir güç kattı. Geçen yılın başarısında tartışmasız en öne çıkan isimdi. Ligin bütün dengesini değiştirdi. Diğer takımların da elbette önemli transferleri var. Ama onların sonuca bu kadar net etki edip edemeyeceklerini bilmiyoruz. Şu anda Icardi ile birlikte ligde yine öne çıkan tek isim Aboubakar. Bu ikili ligi yeniden domine eder"