Ali �smail Korkmaz davas�nda yarg�lanan polis hakk�nda karar ��kt�

AYM'nin bozdu�u Ali �smail Korkmaz'�n �l�m�ne ili�kin davan�n duru�mas� yeniden g�r�ld�.

Eski�ehir'de Gezi Park� olaylar� s�ras�nda Eski�ehir'de girdi�i bir ara sokakta polis ve �evresindeki �ah�slar�n �iddetine u�rad�ktan sonra beyin kanamas� ge�iren ve bir s�re komada kald�ktan sonra hayat�n� kaybeden �niversite ��rencisi Ali �smail Korkmaz'�n ailesinin Anasaya Mahkemesi'ne (AYM) yapt��� ba�vuru sonucunda polis memuru H.E., Kayseri 3. A��r Ceza Mahkemesi'nde yeniden yarg�land�. Mahkeme, H.E.'e 'basit yaralama' su�undan 7 ay 15 g�n ceza verdi.

Korkmaz ailesinin avukat� Ayhan Erdo�an ise AYM karar� do�rultusunda eziyetin geni� yorumlanmas� ve san���n 'insanl��a kar�� su�tan' cezaland�r�lmas�n� talep etti. Mahkeme insanl��a kar�� i�lenmi� su� talebini reddetti.

Karar�n� a��klayan mahkeme, san�k polis H.E. hakk�nda basit yaralama su�undan 7 ay 15 g�n hapis cezas� verdi. H�k�m ertelenmeyerek san�k hakk�nda 5 ay s�reyle hak yoksunlu�u karar� verildi.

Karar sonras� adliye �n�nde a��klama yapan Korkmaz ailesi ve avukatlar� karar� temyiz edeceklerini bildirdi.

Anne Emel Korkmaz, "basit yaralamadan" verilen cezaya tepki g�stererek, "D�v�lerek �ld�r�len bir gencin san���na 7 ay 15 g�n ceza verilmesi kabul edilebilir de�il... M�cadelemiz devam edecek" dedi.