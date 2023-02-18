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Ali İsmail Korkmaz’ın annesi: Felaketi yaşıyoruz

Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın depremde de kuzeni ve kuzeni öldü. Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, “Canımız yanıyor. Yani felaketi yaşıyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 10:32
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Ali İsmail'in annesi: Felaketi yaşıyoruz

Ali İsmail Korkmaz’ın annesi: Felaketi yaşıyoruz
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Gezi eylemlerinde katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın kuzeni İsmail Korkmaz ve hamile eşi Şaziye Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Hatay’da yaşayan Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi ise yıkımlardan dolayı çadırda yaşamaya başladı. Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz yaşadıklarını yutkunarak TELE1’den Hazal Güven’e şu sözlerle anlattı:

“12 gündür perişanız yani cehennemi yaşıyoruz diyebilirim. 12 gündür suyumuz yok, elektriğimiz yok. Sağ olsunlar her gelen geliyor yanımıza bir eksiğiniz bir ihtiyacınız var mı diye soruyor ama İsmail’imi kaybettim, Ali İsmail’in kuzeni. O ve eşi. Canımız yanıyor. Yani felaketi yaşıyoruz.”

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