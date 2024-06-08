Ali Koç affını istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç affını istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasının son bölümde rakibi Aziz Yıldırım'a "Bende ne suç görüyorsanız affedin" dedi, birleşme çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'nin kongresinde ilk gün geride kaldı.

Son bölümde Başkan Ali Koç konuşmak için kürsüye geldi. 6 yıllık süreci değerlendirirken, rakibi Aziz Yıldırım için de zaman zaman sert ifadeler kullandı.

Ancak başkan Ali Koç konuşmasını bitirirken Aziz Yıldırım'a tarihi bir çağrı yapmayı ihmal etmedi. "Ben 6 yılda olanların hepsini ben unutmaya razıyım" diyerek sözlerine başlayan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

6 YILDA OLANLARI UNUTALIM

"Siz bende ne suç görüyorsanız her şeyi affedin. Gelin bizden bunu bekleyen milyonlarca taraftarın isteğini yapalım. Elimizden geldiği kadar güç birliği yapalım. Bu camianın hak ettiği yere gelmesinde sizin de tuzunuz olsun. Söz veriyorum, sizinle ilgili hiçbir konuya girmeyeceğim, siz hazırsanız. Camianın buna ihtiyacı var."

BÖYLE MÜCADELE EDEMEYİZ

"Ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç kendi yöntemleriyle 20 senedir kanser gibi yerleşmiş Anti - Fenerbahçe lobisiyle mücadele edemez. Başkanlık yapanlar böyle olursa camia kökünden ayrışır."

YAŞA FENERBAHÇE!

"Ben her şeye razıyım, her şeyi sineye çekmeye razıyım yeter ki Fenerbahçe menfaat sağlasın. Bu camia birbiriyle uğraşmaktan yoruldu, hep rakipler sevindi. Sen ben değil Fenerbahçe için birleşme zamanı. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe! İyi ki Fenerbahçe! Pazartesi yeni bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Hazırlanın."

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