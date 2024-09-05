Ali Koç Altunkaya'nın konuşmasına takıldı. Cevabı Acun Ilıcalı verdi

Fenerbahçe As Başkanı ve iş insanı Acun Ilıcalı uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğün ile dünyaevine girdi.

Nikah töreninin ardından konukları ile partide bir araya gelen yeni evli çift sahneye çıkarak gelenlere teşekkür etti.

Nikaha katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Ayça Çağla Altunkaya arasındaki diyalog düğüne dair en çok konuşulanlar arasına girdi.

"ÇAĞLA YETMEZ DOĞRU DÜZGÜN KONUŞ"

Altunkaya’nın yaptığı konuşmayı yetersiz bulan Ali Koç oturduğu yerden seslenerek "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" dedi.

"BEN HİÇ BÖYLE KONUŞMALAR YAPMIYORUM"

Bu sözlere karşılık olarak Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" sözlerini sarf etti.

"MİKROFON OLMADIĞI ZAMAN RAP YAPAR DA"

İkili arasındaki diyaloğa katılan Acun Ilıcalı’da araya girerek "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" cevabını verdi.