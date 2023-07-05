Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler'in geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

Geleceği merak konusu olan Arda ile ilgili Ali Koç, "Süreç sonuçlandığında bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma zorunluluğum olduğunu düşünüyorum. Bu birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Arda'nın bu kadar talep edilmesi herkes için gurur verici. Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü kalmak istemiyor." dedi.

Crespo ile ilgili sorulan soruya ise "Crespo, bizim için çok değerli. Bir senesi kalan oyuncularla ya kontrat uzatılır ya da satılır. İki alternatifi de değerlendiriyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

"İsmail Kartal'la iki tane ikinciliğin ardından bu sezon şampiyon olacağımızdan hiç süphe etmiyorum. Maalesef Türkiye'de şampiyon olmak için saha içi yeterli olmuyor."

"Zajc Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif aldı. Kendisiyle konuştum, benim teknik direktörlüğümü duyduktan sonra tekrar düşünmek için zaman istedi."

5 YILDIZ SÖZLERİ

"Bu bizim tescilli amblemimiz. Bu konuda kararlıyız, bakalım nereye kadar gideceğiz."