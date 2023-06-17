Ali Koç Aziz Yıldırım adını duyunca bomba transferi devreye soktu

Koç'un son hedefinin Aston Villa'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho olduğu ileri sürüldü.

İlk temasın kurulduğu belirtilirken, 31 yaşındaki futbolcunun da teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Kariyerinde İnter, Liverpool, Barcelona gibi takımlar da olan Brezilyalı yıldız sol kanatta görev yapıyor. Ancak santrfor ve santrfor arkası da oynayabiliyor.

Geçen sezon geçirdiği sakatlığı atlatan Coutinho, 472 resmi maçta 112 gol attı. Brezilya Milli Takımı'nda da 68 maçta 21 kez fileleri havalandırdı.