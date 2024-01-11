'Ali Koç bile Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engelleyemez'

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'Ali Koç bile Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engelleyemez'
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 7-1 yendiği maç sonrası

Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor karşısında adeta gol oldu yağdı.

Tarihi galibiyet sonrasında Sarı Lacivertli ekip şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı da verdi.

Akşam Gazetesi yazarı Engin Verel Fenerbahçe'nin şampiyonlşuk yolunda önemli bir galibiyet elde ettiğini vurguladı.

Verel, "Ali Koç’un başkanlığı da Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu engelleyemez!!!” yorumuyla gündem oldu.

İşte Engin Verel'in yazısından öne çıkan bölümler:

İsmail Kartal’ın Cengiz Ünder’i yedek bırakıp, İrfan Can’ı sahaya sürmesi, Fenerbahçe’nin ne kadar rahat olduğunu gösterdi. Fenerbahçe’nin bu sezon sıkıntı yaşadığı tek mevki stoperdi. Ancak Bonucci’nin gelmesiyle savunmada daha güvenli olan Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe, böyle oynamaya devam ederse, savunmaya pek iş düşmez. Coşkulu, kararlı ve mücadeleci bir takım olan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğu kimseye bırakmaz.

Ali Koç’un başkanlığı da Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu engelleyemez!!!

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