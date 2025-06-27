Ali Koç çıldırdı! Fenerbahçe bonservis rekorunu o yıldızla kıracak

Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrasında kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, ilk olarak Lille'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Jonathan David ile görüşmüştü. Ancak Kanadalı oyuncu, İtalyan ekiplerine öncelik verdi ve Juventus'la masaya oturdu.

Listenin ikinci sırasında yer alan Jhon Duran da maliyetinden dolayı bütçeye uymayınca rota Atletico Madrid'de yedek kaldığı için mutsuz olan ve ayrılma ihtimali bulunan Alexander Sörloth'a döndü. Sarı-lacivertliler, menajerler aracılığıyla Norveçli golcü için nabız yoklarken, Sörloth'dan ılımlı mesaj alan yönetim, Atletico Madrid'le masaya oturma kararı aldı.

FENERBAHÇE ALEXANDER SORLOTH İÇİN KESENİN AĞZINI AÇACAK

Atletico'nun 30 milyon euronun altında bir bedele Norveçli golcüyü bırakmak istemediği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahçe'nin de 25 milyon euro önereceği belirtildi. Fenerbahçe'nin kulüp rekor Sörloth'la kırılabilir.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

2019-2020 sezonunu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. 49 maçta 33 gol atan Norveçli santrfor, 11 de asist yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'le 53 maçta görev alan Norveçli santrfor, 24 gol atarken 2 asist yaptı.