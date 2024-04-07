Ali Koç: Devlet bunu açıklamak zorunda

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Ali Koç: Devlet bunu açıklamak zorunda
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Süper Kupa maçı için gittiği Şanlıurfa'da, Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili de sert sözler sarf etti.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda bu akşam saat 21.30'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa maçına Fenerbahçe U19 takımıyla çıkacak.

Fenerbahçe Yönetimi tam kadro halinde Şanlıurfa'ya gitti. Başkan Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan Ali Koç açıklamaları sırasında Trabzon'da yaşanan olaylara da değindi.

Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan güvenlik zafiyetine dikkat çeken Başkan Ali Koç, "Nasıl polis olmaz stadyumda ya Devlet bize bunu açıklamak zorunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Gergin geçeceği belli bir maçta emniyetin olmamasını biri bize açıklamak zorunda. Bayraklı adam benim futbolcuma saplasaydı o bayrağı, ne konuşacaktık bugün? Vali görevde olacak mıydı? Dikkat edin Trabzonspor'u hedef almıyorum. İki taraf da çok dikkatli açıklamalar yapıyor. İki kulüp karşı karşıya getirilmek isteniyor. Stadyumda niye polis yoktu? Biri bize açıklamak zorunda. Bizim Olağanüstü Genel Kurul'daki polis sayısı, Trabzon'daki maçtakinden daha fazlaydı. "

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