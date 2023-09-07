Ali Koç Fenerbahçe üyelerine çağrı yaptı: Hayati önem taşıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üye katılımının önemine dikkat çekerken "Bu toplantı kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor" diye seslendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Koç Fenerbahçe üyelerine çağrı yaptı: Hayati önem taşıyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Olağanüstü tüzük tadil genel kuruluna katılım göstermenin öneminin altını çizen Ali Koç, “Fenerbahçemiz için tarihi bir öneme sahip bu toplantıya, her zaman kulübünün yanında olan üyelerimizin katılımı çok önemli” ifadelerini kullandı.

Koç şöyle devam etti: Yıllardır süren çalışmaların artık hayata geçmesi için her bir Fenerbahçe üyesinin sorumluluk alması, o günü Fenerbahçelerine ayırmaları ve toplantımızda bulunması gerekiyor. Fenerbahçelilik bu sorumluluğu en sahiplenici şekilde üstlenmeyi gerektirir. Tüzüktadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir. Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten
inanıyorum.

"ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüzük tadilinin uzun yıllar alan bir çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayarak, “7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri bakımından önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler içinde en kritik olanlardan biri de spor kulüplerinin dernek statüsünün kaldırılması ve ‘spor kulübü' adında yeni bir tüzel kişilik tanımı yapılması. Bu düzenleme sonrasında kulübümüzün, sekiz branşta faaliyet göstermeye devam edebilmesi için tüzüğümüzün; Spor Yasasına uyumlu şekilde tadil edilmesi gerekmekte. Özetle tüzük tadil toplantımız kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor” dedi.

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