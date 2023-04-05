5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı

Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı

Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinden sonra yönetimin 3 saatlik değerlendirme ve tartışma toplantısı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 07:41
Takip Et

Ali Koç görevi bırakacak mı? Attila Gökçe açıkladı

Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
+
Aa
-

Fenerbahçe'deki son gelişmeleri Milliyet'in duayen yazarı Attila Gökçe, bugünkü köşesinden okurlarına aktardı.

Gökçe, Beşiktaş yenilgisinden sonra yapılan toplantıda konuşulanları aktardığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gökçe, şöyle yazdı:

Beşiktaş (2-4) yenilgisinden sonra üç saatlik değerlendirme ve tartışma toplantısında “olağanüstü kongre” de konuşuluyor. Anlatıldığına göre Başkan Ali Koç, görevi bırakabileceğini, ancak eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığı halinde kendisinin de aday olacağını söylüyor.

Olağanüstü kongrenin Fenerbahçe’ye yararlı olduğunu düşünmüyorum. Hangi ekip seçilirse seçilsin, olağan kongreye kadar sadece 1 yıl iş başında kalacak. Böylesine kısa vadeli bir dönemde finanstan transfere kadar çok farklı alanlarda hamle kararları almak ve uygulamak o kadar kolay değil. Olağanüstü kongre yerine Başkan Koç’un yeni bir yönetim anlayışıyla gelecek sezon için çalışmalara başlaması öneriliyor. Koç’a yönelen en önemli eleştirilerden biri “istişare” geleneğinin terk edilmiş olması. Başkandan sonra “2 no.lu adamın” bulunmaması. Fenerbahçe camiasındaki “danışma” geleneğinin yeniden başlatılması gerekiyor.

Ali Koç’u takdirle değerlendirenler de var. Kulübe yaptığı 239 milyon dolarlık yardımı “hibe” etmesi, gerçek bir özveri örneği olarak gösteriliyor. Koç’un kendi grup markalarıyla sağladığı sponsorluk gelirleri de 200 milyon TL değerinde. Bu gerçeklerden çıkarılacak eski bir ders var: Para ile her şeyi satın alamıyorsunuz. Aklı devreye sokmak gerek!. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
5
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
6
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
7
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.