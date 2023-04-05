﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı

Fenerbahçe'deki son gelişmeleri Milliyet'in duayen yazarı Attila Gökçe, bugünkü köşesinden okurlarına aktardı.

Gökçe, Beşiktaş yenilgisinden sonra yapılan toplantıda konuşulanları aktardığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gökçe, şöyle yazdı:

Beşiktaş (2-4) yenilgisinden sonra üç saatlik değerlendirme ve tartışma toplantısında “olağanüstü kongre” de konuşuluyor. Anlatıldığına göre Başkan Ali Koç, görevi bırakabileceğini, ancak eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığı halinde kendisinin de aday olacağını söylüyor.

Olağanüstü kongrenin Fenerbahçe’ye yararlı olduğunu düşünmüyorum. Hangi ekip seçilirse seçilsin, olağan kongreye kadar sadece 1 yıl iş başında kalacak. Böylesine kısa vadeli bir dönemde finanstan transfere kadar çok farklı alanlarda hamle kararları almak ve uygulamak o kadar kolay değil. Olağanüstü kongre yerine Başkan Koç’un yeni bir yönetim anlayışıyla gelecek sezon için çalışmalara başlaması öneriliyor. Koç’a yönelen en önemli eleştirilerden biri “istişare” geleneğinin terk edilmiş olması. Başkandan sonra “2 no.lu adamın” bulunmaması. Fenerbahçe camiasındaki “danışma” geleneğinin yeniden başlatılması gerekiyor.

Ali Koç’u takdirle değerlendirenler de var. Kulübe yaptığı 239 milyon dolarlık yardımı “hibe” etmesi, gerçek bir özveri örneği olarak gösteriliyor. Koç’un kendi grup markalarıyla sağladığı sponsorluk gelirleri de 200 milyon TL değerinde. Bu gerçeklerden çıkarılacak eski bir ders var: Para ile her şeyi satın alamıyorsunuz. Aklı devreye sokmak gerek!.