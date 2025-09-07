Ali Koç ilk kez açıkladı: Mourinho bu yüzden gitmiş!

Fenerbahçe'de seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ali Koç, Dalyan Club'da kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Kaygılaroğlu'nun "Siz de çok yakışıklısınız başkanım. Saadettin Bey de çok yakışıklı! Peki biz neden size oy verelim?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O daha yakışıklı, daha fit! Ama en güzel soruyu en sona saklamışsın. Neden bana oy versinler? Şunu düşünsünler; yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi? Yönetim kurullarına da bakıp incelesinler. Yani o kudret kimde var? O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir, bunu bir düşünsünler."

Ali Koç, Mourinho'yu neden gönderdiklerini ilk kez söyledi. Sarı lacivertlilerin başkanı şöyle konuştu: "Jose Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz."

Uraz Kaygılaroğlu'nun "Yıllardır Fenerbahçe’nin borçlarını ödüyorsunuz, kulübümüzün 347 milyon euro’luk finansal borcunu 69 milyon euro’ya indirdiniz. Hayatınız boyunca yaşamadığınız bu borç kabusunu yaşamak nasıl bir duyguydu?" sorusuna ise koç şöyle yanıtladı: "Doğrudur. Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz. Yedi senede nereden alıp nereye getirdiğimiz bence önemli bir konu. Futbolda şampiyonluk olmayınca bunlar ikinci plana atılıyor. Sağlam bir finansal yapı olmadan sportif istikrar da çok çok zor."

Yeni transferler hakkında da bile veren Koç, "Gençleşmek istedik, hızlanmak istedik, futbol zekası daha yüksek futbolcular istedik. Buna göre de kadromuzu şekillendirdik. Archie Brown havaalanına giderken 2 tane uçak bekliyordu orada. Biz el sıkıştık her şey bitti, İtalya'dan rakip takım, Archie'nin şoförü üzerinden çocukla arabada temasa geçti. Archie Brown'un transferini havaalanından döndü diyebilirim" dedi.