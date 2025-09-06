Ali Koç seçim öncesi harekete geçti! Olay hamle: Herkes şaşkına döndü

Fenerbahçe'de tüm camia bu ay içerisinde yapılacak olan başkanlık seçimine odaklandı. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç da aday olurken, sosyal medya ile ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç'un kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı anons edildi.

Böylece Ali Koç'un seçim çalışmaları resmen başlamış oldu.

İşte Koç'un sosyal medya hesabı;

