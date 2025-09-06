Ali Koç seçim öncesi harekete geçti! Olay hamle: Herkes şaşkına döndü

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Ali Koç'un kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı anons edildi.
Böylece Ali Koç'un seçim çalışmaları resmen başlamış oldu.
İşte Koç'un sosyal medya hesabı;
