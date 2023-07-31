Ali Koç, İsmail Kartal ve F. Bahçelilere söylettiler. Kim yaptı bu videoyu

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zimbru karşısında 5-0'lık rahat galibiyet aldı.

Karşılaşmanın gollerini Ferdi Kadıoğlu, R. Kent, E. Dzeko, S. Szymanski ve J. King kaydetti.

Kanarya bu galibiyetle tur kapısını aralamış oldu.

Bu galibiyet sonrası 'Montajmax' Instagram kanalı, ''Bu sene çok eğleneceğiz'' başlıklı bir video paylaştı.

Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve Fenerbahçeli futbolcuların yüzleri montajlandı.

5-0'lık skorun mutluluğu dolayısıyla Ali Koç, İsmail Kartal ve futbolcular dans eden insanların yüzüne montajlandı.

Bu video futbolseverleri güldürürken, sosyal medyada gündem oldu.