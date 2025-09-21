Ali Koç kongrede en çok üzüldüğü şeyi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, pazar günü yapılacak seçim öncesinde NOW TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İlk defa şampiyonluk sözü verdiğini belirterek destek isteyen Ali Koç'un açıklamasından başlıklar şöyle:

-Kim seçilirse seçilsin inşallah Fenerbahçemiz için en hayırlısı olur. Kim başkan olacaksa da camianın tez zamanda başkanın etrafında kenetlenmesi birleşmesi gerekir. Çünkü camia gücü için buna ihtiyacımız var. Bugün lehte aleyhte konuşan herkes Fenerbahçe'nin birliğinden bahsetti. İnşallah kenetlenir, camia gücünü inşa ederiz.

-Katılımı düşük buldum. Genel ilk günde 9-10 bin kişi bulunur, bugün 6 bin civarıydı. Diyelim ki 30-35-40 bin kişi katıldı seçime, en önemli maddeleri 6 bin kişinin olduğu günde oyladık. Bu Fenerbahçe'nin geleceği için çok çok önemli seçim.

-Onarımı bitirdik, atılım dönemine girdik. En zor ama en sessiz mücadelemiz mali bağımsızlık mücadelesiydi. Bugün başkan olmak kolay. O yüzden yarın kimin seçileceği, 7 yıl verilen emek, ekilen tohumların meyvesini toplamak mı, kurulan kadrosunun şampiyonluğa ulaşması mı, atılım dönemindeki tesisleşmenin layıkıyla yapılması mı yoksa yepyeni bir sayfa açıp serüvene girmek mi bunun kararını verecek Fenerbahçeliler.

"KULÜBÜMÜZÜ HİÇ LEKELEMEDİK"

-Futbolla ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz ama ibra etmeyen de bir grup vardı. Bence olabilecek en büyük hakaret. Yüz karası iş yok, usulsüzlük yok, kulübümüzü soymadık, müthiş de bir ekonomi yarattık 7 senede. Daha da üstüne koymamız gerekiyor.

-2018'de gelirken bir numaralı sözümüz mali bağımsızlıktı. Mali konularda kendi kararını verebilmemiz için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız gerekiyor. Bankalara olan borcumuzu 347 milyondan 69 milyona getirdik. Kulübümüzü hiç lekelemedik, hırsızlık, yüzsüzlük yok. Birkaç adım daha kaldı. Omun için ibra etmemek çok büyük haksızlık olurdu, hakaret olurdu. Geleceğe dönük olarak da olmaması gereken kapıları açabilirdi bundan sonraki yönetimler için. Bizim yaptıklarımızdan sonra ibrayı düşünmemek çok büyük art niyet olurdu.

"BÜYÜK BİR VEFASIZLIK"

-Sadettin Bey'in biz sanki her şeye paraya bağlıyormuşuz gibi laflarını samimiyetsiz ve çirkin buldum. Ama bekara kadın boşamak kolay. Tırnaklarımızla buraya gelene kadar canımız çıktı. Bu şekilde konunun ele alınması; belki işin içinde olmadığı için, sıkıntının boyutunu bilmediği için böyle rahat konuşuyor. Kalıcı başarılar için sağlam mali temellere ihtiyacımız var. Bu olmazsa olmaz.

-Biz 7/24 çalıştık. İş mesailerimizden kulübe harcadık, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Fenerbahçe'ye verdik. Hiç hafını bile etmedik. Futbol amiral gemisidir, şampiyon olunmuyor diye bütün yapılanları görmüyorsa büyük bir vefasızlıktır. Bugün yaşanan bazı şeyleri hak etmedik. Camia olarak bu şekilde devam edersek ileride çok başkan, çok yönetici yeriz.

"BUNA ÇOK ÜZÜLDÜM"

-(Taşınmazlarla ilgili yeni yönetime yetki verilmesine imkan tanıyan maddelerin reddedilmesi) Buna ben çok üzüldüm. Bu madde, bizim için yapılmış bir madde değil. Aziz Başkan döneminde konmuş, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024'ün tüm gündem maddelerinde yer almış. Birdenbire bu maddeler sorgulanır hale geldi. Bu maddeler Fenerbahçe yönetiminin elini kolunu bağlamadan kararlar almasına imkan sağlayan maddeler. 2013'ten beri oylanan ve hep geçen bu maddeler, bundan sonra devamlı genel kurula başvurmanız gereken bir ortama geldi. 3-5 bin kişiden bahsetmiyoruz, 60 bin üyesi olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bu, benden çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor.

-Sadettin Bey'i aradım, Hulusi Bey aradı, 'Sen seçilirsen sana da sıkıntı' dedim. 'Biliyorum' dedi. 'Locanızdakiler destekleyin' dedim, desteklemediler. Gördüğüm kadarıyla bu madde reddedilince hoplayıp zıpladılar. Bu maddelere tüm yönetimlerin ihtiyacı var. Anlamıyorum bunu.

-Kenan Evren Lisesi'ni etkiler. Maltepe'yi geliştiriyoruz, etkilememesi lazım. En küçük taşınmazla ilgili karar vermek gerekirse genel kurula gitmek zorundayız.

"YAPI VAR MI YOK MU SADETTİN BEY?"

-Şampiyonluğa niye bu kadar inanıyorum, niye ilk defa sözünü veriyorum? Popülist davranmak için değil. Kurduğum kadro, kuruluş şekli, yaptığımız yatırım getirdiğimiz hoca, camia ve yönetim kurulunun kudreti ve çok ama çok inanıyorum yapı olayında yaşayacağımız gerilemeler. Elimizdeki bilgi ve belgelerle bir hareket olmazsa kolay kolay bir daha Türk futbolunda hareket olmaz. O yüzden hakemler beni istemiyor.

-Sayın Saran "Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musun, çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Teknik direktör sürekli değiştiriyor, son günlerde alelacele transferlere yöneldiniz. Yapı yapı diyerek hocalarınızı, takımınızı şampiyon olamayacağına inandınız" diyor, olacak gibi değil. "Alanya maçında bir kez daha tiyatro sergilendi. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Fenerbahçe karşıya yapılan bu operasyonlar yıllardır süregelen sistematik bir anlayışın sonucudur" diyor. Hayda! Yapı var mı yok mu Sadettin Bey!

"HAKEMLER BENİ İSTEMİYOR"

-Benle görüştü bir şey yapabilir miyiz diye, ben de "TFF ile görüşelim bakalım ne olacak" dedim. Düşünebiliyor musunuz, Fenerbahçe seçimleri, hakemlerin dikkatinde. Niye hakemler beni istemiyor? Kim çomak sokuyor tekere? Fenerbahçe'den başka var mı? Fenerbahçe Whatsapp konuşmalarının, koşu testlerinin üzerine gidiyor. Hakemlerin binlerce davasını kim deşifre etti? Sonra TFF önlem aldı. Tabii ki istemezler. Bizden başka mücadelesini veren yok!

-2 Nisan'ı dile getirdiler! 2 Nisan'dan beri neler oldu Türkiye'de? 2 Nisan'dan sonra TFF seçime gitmek zorunda kaldı. Kaybetmez denen başkan kaybetti. FETÖ'den arınmış bir TFF geldi. İkinci yarı yabancı VAR geldi. Bir derbi maçına tamamen yabancı hakemle çıktı. Birçok hakem artık yok. Biz bunu camia gücü olmadan yaptık. Çünkü camia içinde de sulandıranlar oldu. Zorbalıkla bir şampiyonluğumuz daha çalınacaktı ve çalındı ama zorbalıkla. Herkese danıştık 2 Nisan'dan sonra, herkes "Çekilmeyin" dedi. Ama yapı konusunda 2 Nisan'dan sonra çok mesafe kat edildi.

"BİRİ FİTİLİ ATEŞLERSE GERİSİ GELİR"

-Hakem atamalarında dijital atama falan yok. Tamamen manuel atamalar var, onu da öğrendik. Bunu da söylesinler. Her şeyi manuel yapıp, salı çarşamba arası değiştirip çarşamba günü tebliği edildiği zaman bu yapay zeka falan değil. TFF başkanına büyük resmi anlatmaya gittik. "Bizi sizle, diğer kulüplerle kafa kafaya getiriyorlar. Sıkıntılar, usulsüzlükler, terfide usulsüzlükler, dışarıdan müdahale var. Hakları yenen hakemler var" dedim.

-Biri fitili ateşlerse çorap söküğü gibi gerisi gelir. İnsanlar risk almak istemiyor, risk alan bir tek biziz. Bir şey olur, çorap söküğü gibi gerisi gelir. Oraya yakınız.

-Bugün bir şey söyledi, beni rahatsız etti, ne demek istediğini de anlayamadım. "Buradan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimizde hain değildim, dünyanın en kıymetli adamıydım, yöneticilik teklif ettiniz. Ben Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'e ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun ikiyüzlülük olduğunu söylüyorum" dedi. Peki. Bu ne demek biliyor musun? Bu onlarla iş tuttunuz demek.

-Ben Fikret Seçen'i tanımam, protokolde maç seyretmiyordum. Bugün dedim ki bir fotoğraf, tanık gösterin dedim. "Ben ifade verirken siz localarda maç seyrediyorsunuz" diyor ya, neyin ifadesi anlamadım. Ancak, gerçekleri yansıtmıyor söyledikleri.

"İLK DEFA SÖZ VERİYORUM"

-Ben ilk defa şampiyonluk sözü veriyorum. Olmadığı takdirde de hesabı keserler. Olamazsak seçime gideriz. Başka ne; kafamı mı kesecekler?

-Tarihimizin en iyi kadrolarından birini kurduk. Onun için iddialıyız. Yapı konusunda mesafe kat edeceğimizi bildiğimiz için konuşuyoruz. Yönetim kurulumuzun kudretini bildiğimiz için konuşuyoruz. Şampiyonluk sözünü verirken trolleri, organize kötülüğü, mesnetsiz iftira atanları, herkesi yenerek söke söke alacağız. Destansı bir şampiyonluk derken bunu kastettim. Bunun için de en büyük transferin camia olması lazım. Camiamız gol atan rakibi değil bizim sporcumuzu desteklemeli, biz öyle büyüdük.

"4-5 KİŞİ İÇİN YAYGARA KOPARIYORLAR"

-Bugün 220 küsür akreditasyon verilmiş bugün. 4-5 kişi yaygara koparıyorlar. Sen Fenerbahçe'nin içinden geçeceksin, Fenerbahçe'ye hakaret etmeyi bir rant kapısı haline getireceksin, ondan sonra elini kolunu sallayarak Fenerbahçe seçimlerine katılacaksın. Öyle bir dünya yok!

-Tecrübeye mi, 7 yıllık ekilen tohumların meyve verme aşaması, kudretli bir yönetim mi, şampiyonluğa götürecek yönetimin bizde daha kudretli olduğuna inanıyoruz. O yüzden bize oy vermelerini istiyoruz. Yepyeni sayfa açmak isterlerse saygı duyarız. Tribünlere adam sokup bağırtıp çağırtmak güzel, onlara motivasyon veriyor. Yarın kongre üyelerimiz gelmemezlik yapmasın lütfen. Kazanamazsak da iradeye saygı duyacağız.