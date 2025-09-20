Ali Koç'un korktuğu başına gelmedi

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda devam ediyor.

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin ibrasıyla ilgili önergeleri oylamaya sundu.

1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemi için yapılan oylamada, Fenerbahçe yönetimi oyçokluğu ile ibra edildi.

Adaylıktan çekilmişti, statta böyle karşılandı

Yönetiminin ibra edilmesinin ardından "Ali Koç burada, dimdik ayakta" sloganları atıldı. Başkan adayı Sadettin Saran'ı destekleyenler ise ıslıklar ve yuhalamalarla karşılık verdi.

Şekip Mosturoğlu'nun uyarı üzerine kısa sürede sessizlik sağlandı.

1 Haziran 2025-1 Haziran 2026 dönemine ait Fenerbahçe bütçesi de oyçokluğuyla kabul edildi.

YÖNETİME YETKİ VERİLMEDİ, OYLAMA TEKRARLANDI

Daha sonra "Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi" maddesi oylandı.

İlk olarak önergenin reddedildiği açıklandı. Oyların yakın olduğu itirazı üzerine oylama yeniden yapıldı. Kürsüye gelen Ali Koç, bu yetkinin kim seçilirse seçilsin yeni yönetime ait olacağını söyleyerek önergenin kabul edilmesini istedi.

Yeniden yapılan oylamada oyçokluğu ile önerge reddedildi ve yönetime yetki verilmedi.

Ardından şu iki önerge de reddedildi:,

Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Fenerbahçe kongresinde kriz çıktı! Ali Koç için öyle bir şey söyledi ki...

Fenerbahçe kongresinde Galatasaray'a Eintracht Frankfurt göndermesi!