Sadettin Saran Ali Koç'a seslendi: Reddediyoruz!

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunun ilk günü başkan adayı Sadettin Saran ve başkan Ali Koç'un konuşmalarıyla sona erdi.

Daha sonra yazılı açıklama yapan Sadettin Saran, kongre üyelerine teşekkür etti.

"Öncelikle, bugünkü mesaj ve söylemlerimizin Fenerbahçe camiasında layıkıyla karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz" diyen Saran, Ali Koç'u eleştirdi.

Saran, "Herhalde bundan olsa gerek, Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır. Sayın Ali Koç, 2018'de yaptığınız gibi 'İstediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tavrını sürdüreceğini belirten Sadettin Saran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Seçim süreci boyunca, tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediğimiz bir iletişim stratejisini uygulamaya çalıştık ve bu tavrımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Yarınki kongremizin tüm camiamıza hayırlı olmasını bir kez daha diliyor; tüm kongre üyelerimizi sandığa davet ediyor ve nihayetinde sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyoruz."

