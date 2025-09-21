Sadettin Saran Ali Koç'a seslendi: Reddediyoruz!

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran Ali Koç'a seslendi: Reddediyoruz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren başkan adayı Sadettin Saran, "Aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri kısır polemiklere çekmeye çalıştı. 2018'de yaptığınız gibi 'İstediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunun ilk günü başkan adayı Sadettin Saran ve başkan Ali Koç'un konuşmalarıyla sona erdi.

Daha sonra yazılı açıklama yapan Sadettin Saran, kongre üyelerine teşekkür etti.

"Öncelikle, bugünkü mesaj ve söylemlerimizin Fenerbahçe camiasında layıkıyla karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz" diyen Saran, Ali Koç'u eleştirdi.

Ali Koç'a şok! Eller aleyhine kalktıAli Koç'a şok! Eller aleyhine kalktı

Saran, "Herhalde bundan olsa gerek, Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır. Sayın Ali Koç, 2018'de yaptığınız gibi 'İstediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tavrını sürdüreceğini belirten Sadettin Saran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Seçim süreci boyunca, tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediğimiz bir iletişim stratejisini uygulamaya çalıştık ve bu tavrımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Yarınki kongremizin tüm camiamıza hayırlı olmasını bir kez daha diliyor; tüm kongre üyelerimizi sandığa davet ediyor ve nihayetinde sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyoruz."

Adaylıktan çekilmişti, statta böyle karşılandıAdaylıktan çekilmişti, statta böyle karşılandı

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yaylım ateşiSadettin Saran'dan Ali Koç'a yaylım ateşi

Ali Koç resti çekti! Şampiyon olacağız, olmazsak mayısta hesaplaşırızAli Koç resti çekti! Şampiyon olacağız, olmazsak mayısta hesaplaşırız

Son Haberler
Ali Koç kongrede en çok üzüldüğü şeyi açıkladı
Ali Koç kongrede en çok üzüldüğü şeyi açıkladı
65 yaşındaki adam kayalık bölgede ölü bulundu
65 yaşındaki adam kayalık bölgede ölü bulundu
Hurdalık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Hurdalık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı
Irak’ta IŞİD’in üst düzey yetkilisi yakalandı
Irak’ta IŞİD’in üst düzey yetkilisi yakalandı
İletişim Başkanı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması
İletişim Başkanı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması