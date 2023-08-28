Ali Koç şike yüzünden dünyaca ünlü yıldızı transfer etmedi

Sarı Lacivertliler, Edin Dzeko'ya alternatif santrforlar listesinde yer alan Ivan Toney'den vazgeçti. Arsenal'la bazı transferler üzerinde görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye ilginç bir öneri geldi.

İngiliz ekibi bahis şikesi yüzünden ceza alan Ivan Toney'le ilgili teklif sundu. Teklifte "Toney'i Brentford'dan alacağız. İngiltere'de oynayamayacağı için yurt dışında bir takıma kiralayacağız. İdman ve maç eksiğini kapatmasını istiyoruz" önerisi yer aldı.

ALİ KOÇ İSTEMEDİ

Bahis şikesi yüzünden ceza alması ise Ali Koç tarafından net olarak üzerinin çizilmesine neden oldu. Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı, "Bu takıma şikeye adı karışan hiç kimse giremez" diye rest çekti.

Ivan Toney, geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 20 gol kaydederken Brentford’un Premier Lig’de 9. sırada yer almasını sağlayan en önemli oyunculardan birisiydi. Toney, 26 Mart’ta ilk kez İngiltere Milli Takımı’nın formasını giydi.

BAHİS KURALI İHLALİ YAPMIŞTI

Premier Lig ekiplerinden Brentford ve İngiltere Milli Takımı’nın forvet oyuncusu Ivan Toney, 230'dan fazla bahis kuralı ihlali iddiasıyla tüm futbol faaliyetlerinden sekiz ay süreyle men edilirken 50.000 £ para cezası almıştı. Oyuncunun cezası Ocak 2024 tarihinde sona eriyor. Futbol oynama yasağı sadece İngiltere için geçerli.