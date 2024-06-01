Ali Koç söz verdi. Göreve gelir gelmez gidecekler

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç söz verdi. Göreve gelir gelmez gidecekler

Ali Koç yeni sezonda yeni bir sağlık ekibi kuracağını açıkladı

8-9 Haziran’da Olağan Genel Kurul’a gidecek Fenerbahçe’de adaylar çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Londra’ya giderek Aziz Yıldırım’ın vaadi olan Jose Mourino ile anlaşmaya varan Ali Koç’un takımdan göndereceği ilk isimde ortaya çıktı.

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KARANLIK GİDİYOR

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe’de Ali Koç yaptığı açıklamada Ertuğrul Karanlık’ın görevini sonlandıracağını duyurdu.

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YENİ BİR EKİP KURULACAK

Yeni bir sağlık ekibi kuracağını söyleyen Ali Koç, "Gelecek sezon sağlık ekibini değiştiriyoruz. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu liderliğinde bir yeni bir sağlık heyeti kurulacak" dedi.

AZİZ YILDIRIM'DA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Ali Koç'un rakibi olan Aziz Yıldırım'da göreve geldiği takdirde Ertuğrul Karanlık'ı göndereceğini duyurmuştu.

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