Ali Koç taahhüt aldı

Ceferin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından önce İstanbul'a gelerek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç ile görüşmeler yaptı ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçını izledi.

Maç sonrası, Ceferin'in hem Koç'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği hem de Fenerbahçe'nin hak arayışında yanında olacağını belirttiği bildirildi.

Ceferin, Büyükekşi'den maçta yaşananlarla ilgili eylem planı hakkında bilgi aldı ve maç gününden itibaren bir hafta boyunca üç kez Koç ile iletişime geçerek durum hakkında güncellemeler istedi.

UEFA'nın hukuk ve güvenlik departmanı çalışanları da TFF ile temas kurdu. Ceferin ayrıca, İstanbul'da yapılan ECA İcar Kurulu toplantısında, Türkiye'nin kulis yapma konusundaki eksikliklerini ve bu konuda atılacak adımları gündeme getirdi.