Ali Koç TFF için ilk adımı attı

Kulüpler Birliği'nde Ali Koç'un asbaşkanı olan ve Mehmet Büyükekşi'nin istifası için kurulan ittifakta Ali Koç'la birlikte çalışan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF başkanlık seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanında yer aldı.

Şimdiden Süper Lig’den birçok kulüp Hacıosmanoğlu’na destek vermek için harekete geçerken, Hacıosmanoğlu da A takımını belirledi.

ALİ KOÇ'UN İSTEDİĞİ İSİM LİSTEDE

Hacıosmanoğlu’nun 1 numarası Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz oldu.

Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Ali Koç'la birlikte hareket ettiği öğrenildi.

Eski Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlunun listesinde yer alan diğer isimler ise Av. Fuat Göktaş, Fazlı Çilingir ve Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak oldu.

Bu A takıma yeni eklemeler de yapılırken, Salı günü yönetimin şekilleneceği belirtiliyor.